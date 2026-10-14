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Происшествия 14 октября 2026 09:01

902 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

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Прошедшей ночью над регионами России перехвачено и уничтожено 902 вражеских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 13 октября до 8.00 14 октября дежурными силами ПВО уничтожены 902 украинских беспилотных летательных средства над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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