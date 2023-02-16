«20 тысяч рублей за мусор»: жители Лаишевского района шокированы космическими счетами

Жителям деревни Вороновка Лаишевского района насчитали огромные суммы за обращение с ТКО

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Колоссальные суммы в счетах-фактурах для жителей деревни Вороновка Лаишевского района Татарстана стали шоком. Сначала рассмеялись, подумав, что это ошибка, говорят они, но позвонили в управляющую компанию, и им стало не до смеха.

«В январском счете-фактуре, который формируют нам “Татэнергосбыт” и Лаишевский ЕРЦ, фигурирует УК “ПЖКХ”. В отдельной строке они нам насчитали семь с лишним тысяч рублей за обращение с ТКО. При этом количество проживающих у нас в счете-фактуре указано “ноль”, и у большинства жителей так же», – рассказала жительница Вороновки Альфия Курбангалиева.

«Мусор возим в город, платить не собираемся»

В этих счетах-фактурах не указано, за какой период идет начисление, что это за сумма и как она собралась, говорит Альфия. Пообщавшись между собой, соседи выяснили, что это еще не предел – у кого-то цифры в платежках превышают 30 тысяч рублей, говорит она.

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«Как оказалось, это еще не окончательная сумма. Управляющая компания разделила нам счет на три части, и такие суммы мы должны будем выплачивать еще два месяца. Это значит, что у некоторых вообще общий счет составил 90 тысяч рублей», – объяснила жительница деревни.

В управляющей компании людям объяснили, что суммы были рассчитаны за последние три года.

«Ранее нам вообще не выставлялись счета за ТКО, мы платили только за воду и за свет. В почтовые ящики нам никакие уведомления не присылали, на счетах-фактурах тоже не было никакой информации о том, что нам надо заключить договор на отгрузку мусора, что у нас есть региональный оператор в лице Управляющей компании. Ничего этого не было. И у нас в Вороновке ни одного мусорного контейнера нет и даже нет места, где можно было бы организовать соответствующую площадку. В УК нам сказали, что с жалобой на отсутствие площадок и контейнеров нам надо обращаться в администрацию Лаишевского района», – рассказала Альфия.

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Женщина объяснила, что долгие годы жители деревни возили мусор выбрасывать в город, кто-то довозил до ближайших поселков.

«Никто пока эти счета не оплачивал. Кто-то ходил разбирался по поводу перерасчета, но им отказали. Кто-то пошел в прокуратуру. Мы хотели обратиться в суд, составить коллективный иск, но рассматривать его будут не быстро, и нам будут продолжать приходить счета и капать пени», – объяснила жительница деревни.

«Так разобраться, от нас и мусора нет»

Другая жительница деревни, пенсионерка Татьяна Веяева, говорит, что такие платежи ей не по силам. Как теперь быть, не знает.

«Когда мы 15 лет назад заехали в эту деревню, около озера было место для мусора, но потом там поставили водокачку. Потом построили контейнер при въезде в Вороновку, но мусор никто не вывозил. А люди, которые жили рядом, потребовали все убрать. Там даже крысы начали бегать», – рассказала женщина.

Счета за обращение с ТКО, по словам Татьяны, приходили только когда в деревне стояли контейнеры, но и тогда платили несущественные суммы. Когда контейнеры убрали, из счетов-фактур соответствующая графа пропала. Женщина настаивает, что в принципе не нуждается в вывозе отходов – бумагу она сжигает, что-то складывает в компостную яму, а чтобы утилизировать пластик, вызывает специальную службу.

«Так разобраться, от нас и мусора нет, а счета всем выставили одинаковые. Это беспредел какой-то», – возмущается она.

Жители деревни утверждают, что в Вороновке нет ни одного мусорного контейнера и даже нет места, где можно было бы организовать соответствующую площадку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татьяна Веяева говорит, что платить не собирается. Считает, что было бы справедливым, если бы в Вороновке установили контейнер для сбора пластика, и тогда она была бы готова вносить платежи, но уж точно никак не задним числом, за услуги, которые ей не оказали.

«Даже тем, кто вселился недавно, тоже сделали расчет за три года. Это разве нормально?» – задается вопросом она.

Есть люди – есть мусор. Платить надо всем

На все эти жалобы в УК «ПЖКХ» сослались на то, что еще в 2018 году с Министерством строительства РТ заключили соглашение об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне РТ.

«С 1 января 2019 года за полный цикл по обращению с ТКО, то есть сбор, транспортировку, обработку, захоронение, в Западной зоне Татарстана отвечает регоператор ООО “Управляющая компания “Предприятие жилищно-коммунального хозяйства”. В соответствии с пунктом 3 статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления», – говорится в ответе управляющей компании.

В УК «ПЖКХ» сослались на то, что еще в 2018 году с Минстроем РТ было заключено соглашение об осуществлении деятельности регоператора по обращению с ТКО по Западной зоне РТ Фото: © «Татар-информ»

В УК «ПЖКХ» объяснили, что люди должны были заключить с ними договор в течение 15 рабочих дней, с момента, когда компания предложила им заключить такой договор. Нужно было направить все документы и заявку. Если же ответной реакции не последовало, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора.

Коммунальная услуга начинает действовать со дня, когда владелец жилого помещения вступил в права собственности. Счета будут формироваться в зависимости от количества человек, постоянно проживающих в доме. При этом в случае, если такая информация не указана, сумма будет рассчитана в зависимости от количества собственников помещения.

Можно сделать и перерасчет

При этом в УК отметили, что могут сделать и перерасчет, но лишь в случае, если у собственника жилища есть еще несколько квартир или домов. При этом перерасчет сделают только по одному такому объекту недвижимости и лишь при наличии документов, подтверждающих временное отсутствие.

В УК «ПЖКХ» отметили, что создание и содержание площадок по сбору мусора в их компетенцию не входит, заниматься этим должна администрация района.

Жители Вороновки могут подать в суд и опротестовать эти платежки Фото: © «Яшел Үзән»

Жителям деревни, уверенным в том, что они имеют полное право оспорить выставленные им счета, необходимо обратиться в УК.

При первичном обращении к региональному оператору собственнику необходимо при себе иметь:

паспорт;

ИНН;

правоустанавливающие документы на жилое помещение;

справку о количестве зарегистрированных граждан;

документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя.

«В течение 2022 года в ООО “УК “ПЖКХ” проводилась работа по верификации жилых строений, зарегистрированных в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, расположенных в Западной зоне Татарстана, и аналитика по охвату договорами на обращение с ТКО. Выяснилось, что начисления за услугу по обращению с ТКО производились не всем домовладельцам. В связи с чем была начислена плата за услугу», – заключили в компании.

Получается, что платить придется всем. Те, кто несколько лет избегал платежей, мусор все-таки производили, и не важно – складывали они его в контейнер у дома или вывозили в другое место. Вот только как осилить такие «мусорные» счета, люди пока ломают голову.

«У них есть шанс выиграть суд»

А вот в Региональном Центре общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана с такой позицией не согласились. Там объяснили, что жители Вороновки могут подать в суд и опротестовать эти платежки.

«Жители должны зафиксировать факт отсутствия мусорных контейнеров. Это может подтвердить сельсовет. Регоператор должен был настоять на том, чтобы там была контейнерная площадка и он сам мог ее организовать», – объяснила ведущий специалист ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Любовь Лапаева.

В УК «ПЖКХ» отметили, что создание и содержание площадок по сбору мусора в их компетенцию не входит, заниматься этим должна администрация района Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По ее словам, если люди числились там как собственники, но жили в другом месте, оплачивать они все равно обязаны.

«В постановлении №354 РФ указано, что начисления производятся как по количеству собственников, так и по количеству проживающих. Поэтому народ у нас и возмущается: “Летом мы живем в доме, а зимой в квартире, и платить приходится и тут, и там”. Это законно. С 1 марта вступают изменения в этой части, но Татарстана они не коснутся. У нас ТКО начисляется по количеству людей, но есть регионы, где расчет идет из количества квадратных метров. И у них возможен перерасчет. Если, к примеру, человек летом живет в деревне, в сельсовете он берет справку, что в данный период он не проживал по этому адресу», – рассказала Любовь Лапаева.

Ведущий специалист также отметила, что выплачивать пени и отвечать за просрочки людям не придется, если они решатся на судебные тяжбы. Если мусорных площадок там действительно никогда не было, то у них есть все шансы на исход истории в их пользу.