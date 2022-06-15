За сутки коронавирусом заразились 90 татарстанцев

В Татарстане за минувшие сутки выявили 90 новых случая заболевания коронавирусом, 54 человека госпитализированы, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Всего по данным на 15 июня 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 151 644 случая заболевания Covid-19. Выздоровели 147 146 человек, из них 149 – за последние сутки.

Уже более двух недель в регионе общее количество смертей от Covid-19 сохраняется на уровне 1 995 случаев.

Всего в России за сутки выявлено 2 718 новых случаев заболевания коронавирусом.