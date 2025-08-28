news_header_top
Общество 28 августа 2025 13:50

90 новых платных парковочных мест появятся в Казани

Сеть муниципальных платных парковок в Казани расширится за счет двух новых площадок в Советском и Ново-Савиновском районах. Общая вместимость новых стоянок составит 90 машино-мест, следует из распоряжения, опубликованного в еженедельном сборнике муниципальных правовых актов.

  • На улице Чистопольской (нечетная сторона, местный проезд от пересечения с улицей Абдуллы Бичурина до улицы Мусина) оборудуют 70 парковочными местами с тарифом 50 рублей в час.
  • Еще 20 машино-мест появятся на улице Джаудата Файзи (обе стороны улицы, участок от проспекта Победы до улицы Хайдара Бигичева). Стоимость парковки здесь составит 30 рублей в час.

При этом общее количество платных стоянок в городе сократится на семь – с 14 131 до 14 124.

