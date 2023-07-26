90 долгожителей живут в Казани, самому старшему – 106 лет

В Казани самым старшим жителем города является 106-летний Шариф Мазитов, родившийся почти за год до Октябрьской революции – 19 ноября 1916 года. Сейчас он проживает в Кировском районе. Всего в столице Татарстана насчитывается 90 человек, которым 100 и более лет, сообщает пресс-служка городской мэрии.

На втором месте по возрасту – самая пожилая среди женщин, жительница Советского района Гуляндам Мухаметова, родившаяся 15 марта 1917 года. На третьем – Такдиса Гафарова, жительница Московского района, которая родилась 10 сентября 1917 года.

Жители Московского и Советского районов – рекордсмены по количеству долгожителей. Так, в них в общей сложности насчитывается по 19 горожан, которые перешагнули 100-летний рубеж.

Еще 14 долгожителей живут в Приволжском районе, 13 – в Ново-Савиновском, 12 – в Кировском. Еще восемь казанцев в возрасте ста и более лет проживают в Авиастроительном районе, и пять – в Вахитовском.

В мэрии напомнили, что в Казани для пожилых людей с 2016 года реализуется проект «Жизнелюбы». Он включает бесплатные занятия по 13 направлениям, которые проходят на 56 городских площадках.