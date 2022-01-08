В Татарстане ухудшится погода и усилится ветер

Завтра, 9 января, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами пройдет слабый снег, ночью и утром в отдельных районах опустится туман.

Прогнозируется умеренный юго-западный и южный ветер. В ночные часы он усилится до 15–16 м/с. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от -12 до -17 градусов, при прояснениях и в низких местах — до 22 градусов мороза. В светлое время суток воздух прогреется до 7–12 градусов ниже нуля (в Казани — до -7, -9).

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели на территории Татарстана сохранится умеренно морозная погода. В дневные часы вероятен слабый снег.