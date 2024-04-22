9 тыс. «кубов» мусора и ликвидация 13 свалок: как прошел общегородской субботник в Казани

За время общегородского субботника, который прошел в Казани 20 апреля, активисты убрали более 100 городских территорий. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

«Всего в субботнике приняли участие более 1,3 тыс. различных предприятий и учреждений, более 28 тыс. человек, привлечено 250 единиц техники. На полигоны захоронения различных отходов вывезено более 9 тыс. кубических метров мусора, в том числе 7,2 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов и 1,8 тыс. кубометров крупногабаритного мусора», – отметил докладчик.

Во время проведения субботника удалось ликвидировать 13 несанкционированных свалок, в том числе на улицах Гаврилова, Амирхана, Тукая, Портовой, Девятаева, в Березовой роще и на других площадках. В рамках субботника также были очищены прибрежные зоны, лесополосы, парки и скверы, территории, пользующиеся большой популярностью у жителей. Это, например, набережная Казанки, территория у Центра семьи «Казан», Лядской сад, Горкинско-Ометьевский лес и другие.

На территории Речного порта субботник проходил в формате плоггинга – экологического забега, совмещенного со сбором мусора. Участие в нем приняли порядка 700 человек, они очистили улицу Портовую и береговую зону от речпорта до пляжа Локомотив.

«Мероприятие прошло в формате фестиваля с ведущим, музыкой, пикником, а также мастер-классами и лекциями о раздельном сборе мусора. К нашему субботнику активно подключились жители всех районов города, предприятия, университеты, школы, активисты», – подчеркнул Саляхутдинов.

Работа не ограничилась очисткой визуально доступных территорий. Так, дайверы Русского географического общества опустились на дно озера Комсомольское и очистили его от различных отходов. Субботник также позволил подготовить к предстоящей реконструкции территорию Большого Чайкового озера.

«Здорово, что в такую прекрасную погоду, объединившись с общей целью, мы все вместе от мала до велика вышли на улицы Казани, чтобы она расцвела еще больше», – заключил председатель Комитета внешнего благоустройства.