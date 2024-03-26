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Экономика 26 марта 2024 15:29

«9 трлн рублей — огромные деньги»: Путин поручил строго наказывать казнокрадов

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«9 трлн рублей — огромные деньги»: Путин поручил строго наказывать казнокрадов
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры поручил строго наказывать тех, кто занимается казнокрадством. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Но и, конечно, нужно строго наказывать тех, кто сознательно идет на эти нарушения, занимается казнокрадством. У нас только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет 9 триллионов рублей – это огромные деньги», – подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что это объем финансирования по всем направлениям – и по повышению опороспособности страны, и по поддержке предприятий ОПК, и по социальной сфере. Путин наказал очень строго следить за тем, «чтобы ни к кому и ни в чей карман деньги не уходили и ни к кому эти деньги не прилипали», а были эффективно направлены на повышение экономического благосостояния РФ.

#Владимир Путин
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