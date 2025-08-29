9 млрд в инфраструктуру для обучения и камбэк для аксакалов: опыт нефтехимиков

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

На VIII HR-конференции в рамках татарстанского нефтегазохимического форума сотрудники СИБУРа рассказали о реализации лучших HR-практик компании.

Управляющий директор по организационному развитию СИБУРа Даниил Рассказов сообщил, что компания направила более 9 млрд рублей в развитие собственной образовательной инфраструктуры.

Яркий пример такой инфраструктуры – образовательный центр СИБУРИНТЕХ. Первый центр появился в Тобольске, второй открылся в мае 2025 года в Нижнекамске.

«В СИБУРИНТЕХе применяется инновационный подход к обучению, ориентированный на развитие практических навыков. Если высшее и среднее профессиональное образование дают базовые навыки, то данный образовательный центр обеспечивает получение компетенций для работы на конкретном оборудовании», – объяснил Рассказов.

Важный инструмент реализации кадровой политики на дефицитном рынке труда связан с увеличением производительности. По словам Рассказова, уровень автоматизации производства в СИБУРе превышает 94%, компания в четыре раза увеличила производительность труда.

«Это стало возможным не только благодаря тотальной автоматизации, но и за счет трансформации инженерных профессий. Они у нас организовывают мозговые штурмы, генерируют инновационные идеи, стандартизируют их, защищают и внедряют в производство, снижая производственные затраты предприятия», – уточнил управляющий директор по организационному развитию компании.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В приоритете у компании – создание комфортных условий труда.

«В ближайшие три года СИБУР создаст более 2,5 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Первые 400 мест уже созданы в начале 2025 года на олефиновом комплексе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Этот проект удвоит мощности по производству этилена на предприятии, это самый крупный проект со времен СССР. Причем реализован он без привлечения зарубежных лицензиаров и вендоров, благодаря использованию научного и производственного потенциала Татарстана», – отметил Рассказов.

Руководитель программы «Трудовое долголетие» «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров перечислил преимущества подхода, который направлен на удержание опытных сотрудников старшего возраста.

Программа была запущена на «Казаньоргсинтезе» (входит в СИБУР) в 2024 году. Она затрагивает сотрудников предприятия в возрасте 55+, которые могут выйти на пенсию или уже отправились на заслуженный отдых, а также внешних кандидатов пенсионного и предпенсионного возраста.

«"Трудовое долголетие" отвечает на вопрос "Где взять опытных людей, которые прошли огонь, воду и медные трубы?". Они есть – это персонал 55+. Эти сотрудники прошли большой трудовой путь и могут многое дать молодому поколению. У них огромные компетенции, многолетний стаж работы, почему бы им не начать передавать свой опыт?» – отметил Сафаров на VIII практической HR-конференции «Кадры для промышленности: от текущих задач к стратегическим решениям».

Сейчас на «Казаньоргсинтезе» работает команда из 14 мастеров, которые в статусе наставников обучают молодое поколение сотрудников предприятия.

«На то, чтобы стать хорошим аппаратчиком или машинистом на предприятия, может уйти от 3 до 5 лет, иногда требуется 10 лет, чтобы освоить все азы и алгоритмы действий в разных ситуациях. Наши наставники отработали более 15-20 лет, они могут всему обучить молодежь после вуза или ссуза», – добавил Сафаров.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Программа предоставляет сотрудникам старшего возраста возможность работать по гибкому графику и брать на себя комфортную нагрузку. Это позволяет им не только сохранить многолетнюю связь с коллегами, но и получить дополнительный заработок, ДМС и льготы. «Трудовое долголетие» помогает сотрудникам также поучаствовать в индивидуальной программе психологической поддержки.

Основываясь на положительном опыте реализации программы на «Казаньоргсинтезе», СИБУР будет масштабировать ее на все предприятия компании.

Отметим, СИБУР активно инвестирует в создание современных и комфортных рабочих мест. В 2024 году было открыто по одному обновленному административно-бытовому корпусу на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме». Внутри размещены современные раздевалки, душевые и комнаты отдыха для рабочих.

При проведении модернизации были внедрены умные и экологичные решения. Модернизация санитарных и административных корпусов на предприятиях СИБУРа в Татарстане проводится в рамках реализуемой программы по улучшению условий труда сотрудников.

На предприятиях компании в Татарстане также была разработана и внедрена комфортная корпоративная спецодежда. Улучшено качество питания, повышается качество медицинских услуг. Были обновлены автопарки предприятий благодаря более безопасным, комфортным и экологичным автобусам.