«9 миллионов – и сумма ваших налогов уменьшится»: казанского адвоката арестовали по обвинению в посредничестве во взятках

Тот, кто обычно защищает, сегодня сам оказался на скамье подсудимых. Казанского адвоката Сергея Цеону задержали, а позже арестовали по делу о посредничестве в передаче взятки. О том, в какой момент призванный служить закону решил его нарушить, в репортаже «Татар-информа».





«Бежать мне некуда и незачем»

Советский районный суд Казани сегодня арестовал Сергея Цеону – действующего адвоката, зарегистрированного в реестре адвокатов Республики Татарстан. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, он убедил бизнесмена, что за взятку в 9 миллионов, которые он может передать неким должностным лицам, ему уменьшат суммы налоговых выплат. Бизнесмен поверил и согласился передавать сумму частями.

Через посредников предприниматель передал Цеоне часть суммы – полмиллиона рублей. Передача происходила в торговом центре «МЕГА». Однако из 500 тысяч рублей Цеона, по версии следствия, получил только 300 тысяч – остальное забрали посредники в качестве платы за услуги.

В суд сегодня Сергея Цеону доставили под конвоем. Его задержали ночью 19 мая. Он попросил суд перенести заседание и рассмотрение ходатайства следователя на 72 часа. Подсудимый заметил, что в обвинительном заключении указана не вся характеризующая его информация: отсутствуют документы, подтверждающие наличие у него жилплощади и ипотеки.

«Прошу перенести заседание, так как в материале дела отсутствуют сведения о моей личности – о том, что у меня в собственности есть недвижимость, ипотека и несовершеннолетний ребенок», – сказал суду Сергей Цеона.

Суд оснований для переноса заседания не нашел и решил перейти к рассмотрению ходатайства. Следователь попросил отправить Цеону в СИЗО.

«Вину Цеона признает частично. Он обвиняется в особо тяжком преступлении. Также подсудимый лично знает свидетелей, которые дают изобличающие его показания», – подчеркнул следователь Ленар Сабиров.

Гособвинение поддержало следователя, согласившись, что Цеона может оказать давление на свидетелей, поскольку знаком с ними. Гособвинитель также попросила о заключении его под стражу.

Подсудимый обратился к следователю с вопросом о том, почему тот против помещения его под домашний арест.

«Подобная мера пресечения недостаточно ограничивает свободу, и подсудимый может сбежать, избежать ответственности по уголовному делу», – ответил на вопрос следователь.

Сергей Цеона изложил свое видение ситуации – по его словам, бежать ему незачем и некуда.

«Эта мера пресечения слишком суровая. Я ранее не судим, на данный момент на пенсии. У меня есть место жительства, работа, ипотека. Также у меня есть несовершеннолетний ребенок. По возможности прошу назначить мне домашний арест. Я буду сидеть дома, никуда не выходить, давление оказывать на свидетелей я не смогу. Тем более один из свидетелей сам находится под домашним арестом. Прошу применить ко мне домашний арест, чтобы я смог заботиться о ребенке и заниматься бытом», – сказал суду Сергей Цеона.

«Если заключить его под стражу, он может потерять квартиру»

Защитник Цеоны назвала меру пресечения в виде заключения под стражу негуманной. По ее мнению, нет оснований для такой суровой меры. В своей речи она сослалась на то, что Цеона давал необходимые показания, помогал в расследовании преступления.

«У моего подзащитного на данный момент задолженность по кредиту, по ипотеке. То есть если заключить его под стражу, он может потерять свое имущество, на которое он зарабатывал годами, в том числе годами работы в органах», – рассказала адвокат Шайдуллина.

После того как высказались обе стороны, судья удалился в совещательную комнату. Вернувшись, огласила решение – заключить Сергея Цеону под стражу до 19 июля. Все это время он будет находиться в СИЗО №1 города Казани.

В скором времени ожидается старт этого уголовного дела. Сергей Цеона говорил суду, что признает вину частично. Однако не в посредничестве во взяточничестве, а в мошенничестве.

Помимо него, на скамье подсудимых также окажутся еще двое – Ренат Сабирзянов и Валерий Измайлов. Это те самые посредники, которые доставляли деньги от бизнесмена Сергею Цеоне. Им придется ответить перед законом за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.