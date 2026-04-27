Общество 27 апреля 2026 09:17

9 Мая в Менделеевске: программа праздничных мероприятий ко Дню Победы

В Менделеевске подготовлена насыщенная программа, посвященная Дню Победы. Торжественные мероприятия начнутся ранним утром с возложения цветов на кладбищах, а завершатся праздничным салютом.

В 7:30 и 7:45 состоятся церемонии возложения цветов на мусульманском и православном кладбищах. В 8:30 на Аллее Славы пройдет митинг, посвященный памяти павших участников СВО.

С 9:00 на площади ДК имени С. Гассара стартует вокально-хореографическая композиция, после чего с 9:30 до 10:00 жители примут участие в шествии к Вечному огню и возложении цветов. Здесь же будут организованы мастер-классы и тематические инсталляции.

С 10:00 до 10:40 на мемориале «Вечный огонь» пройдет митинг «День Победы», парад техники и церемония возложения цветов. В 10:40 на площадке у кинотеатра «Юность» начнет работать полевая кухня «Солдатская каша».

Вечерняя программа развернется на главной сцене площади ДК имени С. Гассара: с 17:00 до 18:00 выступят детские творческие коллективы, с 18:00 до 18:30 – финалисты конкурса хоров патриотической песни, с 18:30 до 21:00 – взрослые коллективы.

Завершится праздничный день в 21:00 салютом.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#Великая Отечественная война #Год воинской и трудовой доблести
