9 Мая в Казани ряд улиц будут перекрыты для движения автомобилей

В связи с празднованием Дня Победы ряд улиц в Казани будут перекрыты для движения автомобилей. Список улиц опубликован в сборнике документов на сайте мэрии столицы РТ.

Сегодня с 08.30 и до 17.00 будут действовать ограничения на центральных улицах города: по Карла Маркса (от Горького до Лобачевского); Лобачевского (от улицы Большая Красная до Кремлевской); улицам Толстого, Муштари, Гоголя, Жуковского и Пушкина (от Большой Красной до Горького); Театральной (от Большой Красной до Дзержинского); улицам Профессора Нужина (от Университетской до Пушкина) и Кремлевская (от Лобачевского до Университетской).

До 03.00 10 мая для автомобилистов будут недоступны участки улиц Бондаренко (от проспекта Ямашева до улицы Маршала Чуйкова в обоих направлениях) и Волгоградская (от улицы Короленко до Бондаренко в обоих направлениях).

До 08.00 10 мая ограничат движение на площади Тысячелетия (в том числе по улице Баумана, от Профсоюзной до Батурина); по Кремлевской набережной; улице Декабристов (от площади Тысячелетия до Сибгата Хакима и от Комсомольской до площади Тысячелетия); улице Ташаяк (от Московской до площади Тысячелетия); по Право-Булачной и Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до Чернышевского). Также для автомобилистов будет недоступен проезд между цирком и Центральным стадионом.

Сегодня с 08.00 до 12.00 в Микрорайоне «Юдино» будут недоступны для движения участки от улицы Революционная, 16/1 до улицы Ильича, от улицы Ильича, 19/43 до Лейтенанта Красикова, от Лейтенанта Красикова, 5/34 до Бирюзовой, 3.

По требованию ГИБДД может быть ограничено движение на Оренбургском тракте (от дома № 5 до Бутырской).

Кроме того, при необходимости перекроют движение по ряду улиц: с 19.00 до 23.00 по улице Сибгата Хакима (от Декабристов до Абдуллы Бичурина в обоих направлениях); с 16.00 до 23.00 по проспекту Ямашева (от улицы Мусина до Короленко в обоих направлениях).