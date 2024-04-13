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Девять человек пострадали при обстреле Луганска со стороны ВСУ
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Ранения получили девять человек в результате ракетного обстрела ВСУ Луганска в субботу утром, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, среди пострадавших – семь сотрудников завода и двое жителей домов, которые расположены вблизи машиностроительного предприятия.
ВСУ выпустили несколько ракет по заводу, где в ближайшее время планировалось запустить производство.
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