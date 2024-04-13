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СВО 13 апреля 2024 17:37

Девять человек пострадали при обстреле Луганска со стороны ВСУ

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Ранения получили девять человек в результате ракетного обстрела ВСУ Луганска в субботу утром, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, среди пострадавших – семь сотрудников завода и двое жителей домов, которые расположены вблизи машиностроительного предприятия.

ВСУ выпустили несколько ракет по заводу, где в ближайшее время планировалось запустить производство.

#спецоперация на Украине
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