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9 апреля для владельцев земельных участков пройдет горячая линия
Завтра, 9 апреля, для жителей Татарстана – владельцев земельных участков пройдет горячая линия по вопросам соблюдения земельного законодательства.
Татарстанцы могут узнать, как избежать нарушения земельного законодательства и защитить свои права на пользование и владение земельным участком, какие бывают виды нарушений и за что могут оштрафовать владельцев земельных участков, а также что делать в условиях моратория на проверки, если нарушены земельные права.
Организатором горячей линии выступает Росреестр Татарстана. Горячая лини в Казани будет работать по номеру телефона +7(843)255-25-71. Телефоны специалистов в районах республики можно узнать на сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан» – «Горячие линии».
Горячая линия будет работать с 10.00 до 12.00.
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