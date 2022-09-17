89,5 млн рублей направил федеральный бюджет на восстановление лесов в Татарстане

В 2022 году из федерального бюджета было направлено 111,5 млн рублей на реализацию в Татарстане регионального проекта по сохранению лесов. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Из общей суммы 89,5 млн рублей направлено на увеличение объемов лесовосстановления. Об этом сообщает Минлесхоз РТ.

По данным ведомства, только в текущем году по нацпроекту в республике были выполнены лесовосстановительные работы на площади 3619,1 га. В том числе была выполнена посадка лесных культур на площади 1412,5 га, лесоразведение — на 104,6 га, комбинированное лесовосстановление — на 4 га, естественное лесовосстановление — на 2098 га.

Одним из индикаторов нацпроекта является показатель запаса семян лесных растений, предназначенных для лесовосстановления и лесоразведения. Так, по состоянию на 15 сентября текущего года специалисты лесхозов заготовили 1232 кг семян основных лесообразующих пород, из них сосны — 761 кг, ели — 142 кг, лиственницы — 25 кг, березы — 20 кг, липы — 34 кг, прочих пород — 250 кг. Основная масса семян будет собрана в конце сентября — начале октября 2022 года.

В Минлесхозе ожидают, что по итогам осенней инвентаризации будет выращено не менее 31 млн штук сеянцев.

Благодаря реализации проекта в республике обновляется парк специализированной техники. Всего в этом году было приобретено 13 единиц техники и 243 единицы оборудования на общую сумму 22 млн рублей. Среди закупленной техники и оборудования — 7 прицепных модулей ЛКТ-4П, 6 тракторов «Беларус-82.1», 16 ранцевых лесных огнетушителей, 4 плуга, 4 культиватора, 1 борона и 218 мечей Колесова — лопат для посадки саженцев.

В ведомстве добавляют, что благодаря слаженной работе всех структур и организаций, а также проведенным противопожарным мероприятиям в 2022 году в Татарстане удалось избежать лесных пожаров.

Национальные проекты реализуются на территории страны по инициативе Президента РФ Владимира Путина.