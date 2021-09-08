В ЦИК Татарстана 89% аппарата вакцинировались от коронавируса

Уже 89% работников аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан привились от коронавируса Covid-19. Среди членов участковых избирательных комиссий вакцинированных — 65–66%. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Очень ответственные люди работают в участковых комиссиях. Это учителя, врачи… У нас сейчас серьезная защищенность избирательной системы, — заявил глава ЦИК Татарстана. — На сегодняшний день порядка 65–66% членов участковых комиссий уже сделали прививку».

Кондратьев пояснил, что «иммунную защищенность» гарантируют не только привившиеся, но и те, кто недавно переболел Covid-19 и имеет иммунную защиту.

«Прибавим еще процентов 10. Итого общая иммунная защищенность участковых комиссий составляет 78–79%, — заметил Кондратьев. — Что касается аппарата ЦИК, 89% у нас сделали прививки. Я считаю, что это неплохие показатели. Однако они вовсе не означают, что мы больше не будем работать с людьми. Будем разговаривать и убеждать».

Глава ЦИК напомнил, что прививка — добровольное решение, однако каждый должен помнить, что несет ответственность не только за себя и свое здоровье, но и за жизнь окружающих людей.