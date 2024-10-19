874 тыс. жителей Татарстана прошли диспансеризацию по нацпроекту «Здравоохранение»

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане прошли диспансеризацию 874 тыс. жителей республики. План на текущий год – более 1,2 млн человек, сообщает Минздрав РТ.

Диспансеризация населения в республике проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России, а также факторов риска их развития.

По результатам обследования определяется группа здоровья, вырабатываются рекомендации индивидуально для каждого пациента, включая коррекцию факторов риска, назначение лечения и направление на дообследование вне рамок диспансеризации при наличии соответствующих показаний.

Диспансеризация проводится один раз в три года для лиц от 18 до 39 лет, с 40 лет - ежегодно. Ее особенностью является участковый принцип проведения – по месту территориального прикрепления гражданина (полиса обязательного медицинского страхования) на медицинское обслуживание.

В республиканском Минздраве отметили, что при проведении профилактических мероприятий в отдаленных районах Татарстана используются передвижные медицинские комплексы «Мобильная поликлиника». Они функционируют с сентября 2019 года в рамках оказания медицинской помощи в ходе второго этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения взрослого населения отдаленных населенных пунктов.

Мобильные комплексы закреплены по зонам обслуживания районов республики за ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани, ГАУЗ «Городская больница №5» г.Набережные Челны, ГАУЗ «Альметьевская межрайонная многопрофильная больница» (06.05.2024 состоялась передача имущества из ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница»), ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр».

График работы данных комплексов ежегодно утверждается Минздравом РТ и формируется с учетом предложений руководителей медицинских организаций, на балансе которых находится мобильный комплекс (подготовленных ими на основе соответствующих предложений руководителей центральных районных больница и органов местного самоуправления), с указанием конкретных населенных пунктов - предполагаемых мест стоянки.

В случае необходимости, в том числе из-за погодных условий, в процессе работы имеется возможность внесения изменений в график выездов мобильных комплексов.

На 15.10.2024 около 42 тысяч пациентов осмотрено специалистами мобильных поликлиник в отдаленных районах республики, из них более 2000 человек направлены на госпитализацию.

Подробнее о диспансеризации можно узнать на официальном сайте «Диспансеризация в Республике Татарстан» - www.диспансеризациярт.рф.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».