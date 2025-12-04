87 глав регионов РФ уже создали каналы в российском мессенджере МАХ

Фото: max.ru

Более 4 тысяч органов власти, а также 87 из 89 глав российских регионов, в том числе и Раис РТ Рустам Минниханов, уже создали каналы в национальном мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Диалог регионы».

«Появление в стране национального мессенджера МАХ стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ. По данным АНО «Диалог Регионы», на данный момент в мессенджере зарегистрированы каналы 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, более 4 тысяч органов исполнительной власти и местного самоуправления», – рассказывают в пресс-службе.

Кроме того, АНО «Диалог регионы» выпустила первый рейтинг правительств регионов РФ по количеству аудитории в национальном мессенджере.

«В топ-5 субъектов по состоянию на 1 декабря вошли Москва (50 тысяч подписчиков), Астраханская область (13 тысяч), Курская область (8 тысяч), Республика Коми (7,8 тысячи), Чукотский автономный округ (1,2 тысячи)», – прокомментировали итоги в организации.

Говоря о других соцсетях, в организации отметили, что значительное количество госпабликов – 173 тысячи – публикуют записи «ВКонтакте», которой пользуются 57 миллионов жителей России.