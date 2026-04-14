8,5 млн школьников прошли профориентацию в рамках нацпроекта в 2025 году

В России продолжается реализация национального проекта «Кадры», направленного на развитие системы профессионального образования и синхронизацию подготовки специалистов с потребностями рынка труда. Одним из ключевых направлений стала профориентационная работа со школьниками.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, в 2025 году единая модель профориентации охватила более 8,5 млн школьников по всей стране.

В 11 регионах также запущен пилотный механизм маршрутизации – от школы к колледжу или вузу, а затем к будущему работодателю. Он позволяет выстраивать непрерывную цепочку подготовки кадров с учетом реальных запросов экономики.

Дополнительно формируются национальные рейтинги образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников. Они помогают школьникам и студентам оценивать перспективы будущей профессии и уровень доходов.

Также создан единый перечень наиболее востребованных профессий с учетом мнения работодателей в регионах. Параллельно усиливается взаимодействие колледжей, вузов и центров занятости для оперативной корректировки образовательных программ под запросы предприятий.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что эффективность реализации нацпроекта напрямую связана с достижением национальных целей развития.

«От эффективности реализации мероприятий нацпроекта “Кадры” во многом зависит рост экономики и развитие социальной сферы, достижение поставленных главой государства национальных целей развития. И здесь особенно необходимо слаженное взаимодействие федеральных ведомств, региональной власти, организаций отраслевого технологического развития, профессионального образования, а также организаций труда и занятости», – отметил он.