83-летняя челнинка поучаствует в Чемпионате Европы по боевым и тяжелым видам спорта

83-летняя спортсменка Назима Закирова из Набережных Челнов примет участие в Чемпионате Европы по боевым и тяжелым видам спорта. Событие пройдет 16 и 17 июня в Сочи.

Тяжелыми видами спорта женщина увлеклась после 80 лет. Она считает, что нет ничего невозможного. А занятия спортом приносят не только удовольствие, но и улучшают здоровье.

По словам Назимы Закировой, она — дитя войны, а они — крепкие, выносливые и сильные.

«С детства трудились. Ели, конечно, и лебеду, и крапиву. Может быть, именно эти растения нам спасли жизнь», — говорит женщина.

А сейчас сил ей дают занятия спортом. Она так увлеклась, что на каждом соревновании занимает призовые места.

«Я уже была на 12 соревнованиях. Всегда участвую в 2-3 видах. На всех соревнованиях у меня только золотые медали, дипломы, благодарственные письма. Семь кубков у меня сейчас», — перечисляет свои достижения спортсменка.

А кубок вручают самому возрастному участнику, смеется Назима Закирова. Сейчас она готовится к очередным соревнованиям. Она рассчитывает только на победу. Финансовую помощь ей оказали депутат Горсовета и спонсоры из родного города.

«Я наблюдал за ее успехами. Как только нам сказали, что есть такая возможность помочь, сразу же согласились. Выделили средства», — рассказал предприниматель Максим Логинов.

Депутат Горсовета Вадим Матюшин считает, что не только в молодом возрасте и на пике карьеры спортсмены достигают успехов, но и в таком уже солидном возрасте.

«Наши ребята решили оказать спонсорскую помощь для поездки нашей Назимы Гумеровны в город Сочи на Чемпионат Европы», — поделился парламентарий.