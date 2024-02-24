82 жителя Татарстана станут волонтерами на Всемирном фестивале молодежи

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

82 волонтера из Татарстана будут помогать на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта по поручению Президента РФ Владимира Путин в целях развития международного молодежного сотрудничества. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

Сегодня утром татарстанцы отправились в путь — все волонтеры прошли отбор и обучение на базе Информационно-ресурсного центра добровольчества Татарстана — одного из четырех организаций, которые готовят и координируют работу добровольцев ПФО на фестиваль. Всего поступило более 1,8 тыс. заявок.

«Уверен, что на Всемирном фестивале волонтеры представят республику на самом высоком уровне. За плечами наших волонтеров уже такие крупные международные и всероссийские события, как Всемирная универсиада, Международный экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“ и другие», — сказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Одна из участниц, Валерия Сугак, отметила, что для нее участие в фестивале стало глубоко символичным. По ее словам, принять участие в событии ее замотивировала бабушка, которая посетила самый первый ВФМ в 1957 году. «Я хочу построить будущее для следующего поколения», — заявила девушка.

Рустам Сайфуллин рассказал, что увидел в соцсетях рекламу о наборе волонтеров на фестиваль и решил пойти со своей девушкой. Молодой человек смог дойти до финала отбора.

«Для меня это первое мероприятие такого уровня. Я уже несколько лет работаю в качестве добровольца, но такого масштаба не было. Мы прошли серьезный отбор и обучение. Уверен, что все пройдет очень хорошо и мы сможем выполнить свою задачу на высшем уровне», — поделился ожиданиями еще один татарстанец, Владислав Шакиров.

Добровольцы будут помогать по 15 функциональным направлениям — они будут встречать гостей фестиваля, сопровождать делегации российских и зарубежных участников, оказывать медицинскую помощь и обеспечивать работу всех служб фестиваля.

Для них также организуют культурно-досуговую программу в местах проживания. Волонтеров ждут творческие мероприятия, спортивные соревнования и многое другое.