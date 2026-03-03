81 новое парковочное место появилось на улице Большая Крыловка в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани на улице Большая Крыловка организовали 81 дополнительное место для размещения транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

После внесения изменений исполкомом города в соответствующий реестр общее количество муниципальных парковочных мест в столице Татарстана увеличилось с 14 489 до 14 570.

Новые площадки для стоянки расположены на местном проезде по четной стороне улицы. Парковочная зона охватывает участок от пересечения с улицей Поперечно-Базарной до пересечения с улицей Коммунаров. Стоимость одного часа парковки на данной территории составляет 30 рублей.