news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 марта 2026 10:47

81 новое парковочное место появилось на улице Большая Крыловка в Казани

Читайте нас в
Телеграм
81 новое парковочное место появилось на улице Большая Крыловка в Казани
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани на улице Большая Крыловка организовали 81 дополнительное место для размещения транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

После внесения изменений исполкомом города в соответствующий реестр общее количество муниципальных парковочных мест в столице Татарстана увеличилось с 14 489 до 14 570.

Новые площадки для стоянки расположены на местном проезде по четной стороне улицы. Парковочная зона охватывает участок от пересечения с улицей Поперечно-Базарной до пересечения с улицей Коммунаров. Стоимость одного часа парковки на данной территории составляет 30 рублей.

#муниципальные парковки казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

2 марта 2026
Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

2 марта 2026