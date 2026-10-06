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Общество 6 октября 2026 10:30

81-летний рыбак отбился от напавшего на него медведя в Иркутской области

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Медведь напал на 81-летнего рыбака в Иркутской области. Пенсионер получил ранения в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По предварительным данным, мужчина причалил к берегу и начал разгружать лодку. В этот момент на него напал медведь. Рыбаку удалось отбиться от хищника, после чего он забрался обратно в лодку и отплыл от берега.

В результате нападения мужчина получил раны рук и тела. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Это не первый случай нападения медведя на человека в Иркутской области. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Другие подробности пока не сообщаются.

#медведь #иркутская область
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