Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В местные бюджеты муниципальных образований Татарстана по состоянию на 1 сентября 2025 года поступило 80,8 млн рублей туристического налога, сообщили «РБК Татарстан» в пресс-службе министерства финансов республики.

Большая часть поступлений пришлась на Казань – 69,4 млн рублей, что составляет 86% от общего объема.

Туристический налог в Татарстане действует в Казани, Зеленодольске, Болгаре, а также в семи поселениях Верхнеуслонского района, четырех поселениях Зеленодольского района и трех поселениях Спасского района.

Введение туристического налога в городах и сельских поселениях республики началось 1 января 2025 года. Некоторые муниципалитеты приняли решение об отмене сбора – в частности, это Менделеевск и Чистополь.

В Казани налог действует с начала года. Осенью 2024 года предварительные расчеты властей показали, что новый сбор позволит в первый год привлечь более 150 млн рублей дополнительных средств. В мае мэрия города сообщила, что в 2025 году прогнозная сумма поступлений туристического налога составит 100–120 млн рублей.

Планируется использовать средства на развитие инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и продвижение туристического бренда города.

Сейчас ставка туристического налога в Казани составляет 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, но не менее 100 рублей в день. По плану, в 2026 году она увеличится до 2%, в 2027-м – до 3%, в 2028-м – до 4%, а начиная с 2029 года достигнет максимальной ставки в 5%.

В Спасском районе ожидают, что введение налога в Болгаре и сельских поселениях Полянское, Приволжское и Трехозерское позволит собрать дополнительно около 5 млн рублей, которые направят на благоустройство территорий.

Развитие туристической отрасли соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство». Ранее в Госдуме отметили вклад Раиса РТ Рустама Минниханова в развитие туризма. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков добавил, что поехать в Татарстан – его мечта.