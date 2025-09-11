news_header_top
Общество 11 сентября 2025 15:08

800 эфиров и 29 тем: стартует осенний сезон уроков по финансовой грамотности

800 эфиров и 29 тем: стартует осенний сезон уроков по финансовой грамотности
Фото: пресс-служба Банка России

Школьники и студенты из Татарстана смогут присоединиться к обновленным онлайн-урокам финансовой грамотности, которые в этом году проходят в формате игровой вселенной «Город Финансов». Участники проекта станут помощниками «финансовых супергероев» – экспертов в сферах от цифровой безопасности до истории денег и инвестиций.

Первый урок проведет руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Трансляция состоится 18 сентября в 9:30. Посмотреть ее можно будет во «ВКонтакте», где также появится возможность задать вопросы спикеру.

Проекту онлайн-уроков исполняется 10 лет. Осенняя сессия продлится до 17 декабря и включит около 800 эфиров по 29 темам – от управления личным бюджетом и защиты от мошенников до первых шагов в инвестировании.

Занятия доступны для всех регионов благодаря дистанционному формату и расписанию, адаптированному к разным часовым поясам. Ознакомиться с полным графиком, миссиями супергероев и каталогом обновленных уроков можно на сайте проекта.

