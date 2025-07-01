80% высокобалльников: как выпускники СИБУР-класса покоряют ЕГЭ

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Всего два года назад «Казаньоргсинтез» сделал стратегический шаг в подготовке кадров – открыл профильный СИБУР-класс в Химическом лицее-интернате при Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Первые результаты превзошли ожидания: 80% выпускников 2025 года сдали ЕГЭ на 80+ баллов, а 13 из 14 выбрали химическую отрасль.

Ученики не просто изучают углубленную программу по химии – они регулярно посещают производственные площадки, где видят реальное применение знаний.

«Когда ребята приходят на экскурсии и видят современные установки, у них загораются глаза, – отмечает старший менеджер программ по работе с учебными заведениями СИБУРа Наталья Черных. – Мы не просто учим химии – мы показываем престиж и перспективы профессии».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Эти два года дали мне невероятные возможности! Благодаря этому я окончательно определилась с профессией», – поделилась выпускница СИБУР-класса Ралина Хуснутдинова.

На выпускном вечере особенно трогательным моментом стало выступление родителей. Они исполнили проникновенную песню о любви к детям, об их взрослении и начале самостоятельного жизненного пути – о том, как их «птенцы» готовы вылететь из родительского гнезда.

После выступления многие родители лично благодарили руководство предприятия и педагогов за создание СИБУР-класса.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Хотя нынешние выпускники только поступают в вузы, предприятие уже подготовило для них программу сопровождения:

Ежегодные отраслевые чемпионаты (Case-in, чемпионаты профмастерства);

Ярмарки вакансий с возможностью заключения целевых договоров;

Летние практики на производстве после 2-3 курсов;

Программа наставничества, где опытные технологи курируют студентов.

«Мы выстроили непрерывную образовательную цепочку, – подчеркивает руководитель отдела по работе с образовательными учреждениями «Казаньоргсинтеза» Чулпан Хужанбердиева. – От школьной лаборатории до рабочего места – всего 5-6 лет, но за это время ребята получат и теорию в вузе, и практику у нас».

В 2025 году проект ждет значительное расширение: образовательные программы СИБУРа будут интегрированы в учебный план СИБУР-классов, а количество партнерских школ увеличится, что позволит еще большему числу талантливых школьников получить качественную подготовку для будущей работы в химической отрасли.