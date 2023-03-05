«Требования к яйцу серьезные»: муслюмовец стал крупным поставщиком сырья для вакцин в РФ

Основатель птицефермы «Чайка» Дамир Шангараев освоил производство биоматериала для вакцин против гриппа

Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

Птицеферма «Чайка» работает в Татарстане с 2016 года. Ее основатель Дамир Шангараев освоил производство биоматериала для вакцин против гриппа «Ультрикс» и «Совигрипп». Сегодня доходы от продажи сырья для вакцин составляют до 80 процентов общей прибыли хозяйства.

В России вакцины против гриппа производят три предприятия. Это научно-производственное объединение «Микроген», компания «ФОРТ» и Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Одним из крупнейших считается расположенное в Рязани предприятие «ФОРТ», которое входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации Ростех.

По данным 2020 года, «ФОРТ» за год изготовил 30 миллионов вакцин против гриппа, в том числе 1,1 миллиона вакцин были поставлены в зарубежные страны. Сырьем для производства вакцин компанию «ФОРТ» обеспечивает птицеферма «Чайка» из Муслюмовского района.

По данным 2020 года, «ФОРТ» за год изготовил 30 миллионов вакцин против гриппа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Отец сам нашел информацию и основал дело»

Фермерское хозяйство «Чайка» занимает несколько корпусов, расположенных в черте деревни Варяш-Баш. Здесь установлены 12 единиц инкубационного оборудования на 38 200 яиц, а также 3 единицы оборудования вместимостью 38 200 яиц. Годовая вместимость – 6 миллионов яиц. В производстве применяется турецкое оборудование.

«Эту работу начал мой отец. В 2005 году по предложению районной администрации он купил заброшенные корпуса бывшего колхоза в деревне Варяш-Баш. Раньше эти здания использовались для содержания свиней. Мы чистили эти корпуса, обогрели, сжигая бревна, доски. Вся работа делалась вручную», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» заместитель руководителя хозяйства «Чайка» Алмаз Шангараев.

«В первые годы деятельности наше хозяйство занималось продажей кур и яиц. В то время производство эмбрионов для изготовления вакцин было чем-то новым для Татарстана, в республике о нем никто даже не знал. Папа заинтересовался этим делом, сам нашел информацию, много читал. И решил развивать наше предприятие в этом направлении.

В 2015 году я закончил учебу в Казани, получил диплом экономиста. Приехал сюда, чтобы вместе с отцом основать наше дело. На тот момент у нас еще только строился наш первый родильный корпус.

Я и бухгалтер, и финансист, и экономист, и слесарь. Меня отец с детства приучил к работе. И птицеводом был, и на охране. Потом работал на поле, кормил птиц. Прошел все необходимые стадии. Управлял инкубатором, складом, маслозаводом. Сейчас я уже компетентен в своей сфере, имею хороший опыт», – рассказал собеседник информагентства.

Фермерское хозяйство «Чайка» занимает несколько корпусов, расположенных в черте деревни Варяш-Баш Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Все яйца должны быть одного цвета, веса, одного размера»

Алмаз Шангараев также ознакомил корреспондента «Татар-информа» с этапами производства на предприятии. В специальном корпусе выращивают цыплят. Затем их переселяют в «родильное» отделение. Именно здесь уже подросшие особи несут яйца. Каждое полученное яйцо проходит дезинфекцию и отправляется в инкубатор.

В течение 9-10 дней в яйце начинает формироваться эмбрион, который к этому сроку имеет совсем маленькие размеры. Яйца с зародышем погружают в фуры и отправляют в Рязань для производства вакцины.

«В лаборатории в определенный слой яйца вводится вирус, и эмбрион выделяет антитела против вируса. Объем этой жидкости очень маленький, всего несколько миллиграммов. Вот ее извлекают из яйца и изготавливают вакцину против гриппа», – объясняет Алмаз Шангараев.

По словам специалиста, к производимому для этих целей сырью предъявляются очень высокие требования.

«Требования к яйцу очень серьезные. Они все должны быть одного цвета, одного веса, одного размера и быть очень чистыми. Если эти требования не выполнены, то это брак. Температура внутри оборудования для хранения яиц должна составлять 32 градуса тепла. Ниже 30 градусов – эмбрионы погибнут. В Рязани через штрих-сканер проверяют температуру яйца. Если она ниже, то такое яйцо считается непригодным. Это очень тяжелый процесс.

Раньше вся работа на ферме выполнялась вручную. Сейчас все автоматизировано. Автомат кормит кур в 8, 12 часов и 5 часов вечера. Яйца собирает робот, следит за температурой в корпусе, регулирует вентиляцию. В каждом корпусе есть человек, который следит за курами. Он смотрит, как курица сидит, нагибается, как стоит. Внутри корпуса не должно быть пыли. Чистоту пола проверяем, надевая белые носки», – рассказывает специалист.

Каждое полученное яйцо проходит дезинфекцию и отправляется в инкубатор Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В рационе кур – только качественные продукты

Как получилось, что для одного из крупнейших в стране предприятий по производству вакцин сырье поставляет ферма в небольшом отдаленном селе в Татарстане?

«Главное наше преимущество – высокое качество, – говорит Алмаз Шангараев. – Папа всегда большое внимание уделяет качеству. Курица это, яйцо или эмбрион – все очень качественное.

Естественно, продукт такого высокого качества не может быть дешевым. Потому что это требует вложений. В 2016 году рязанское предприятие посчитало наше сырье дорогим и нашло поставщика с более низкими ценами. Но уже через полгода мы получили официальное письмо, в котором говорилось, что они хотели бы сотрудничать с нами. Из-за работы с продуктом низкого качества у них возникли проблемы. Из 100 процентов эмбриона они получали лишь 60-70 процентов сырья. На сегодняшний день мы семь лет работаем с Рязанью.

В рационе кур – только качественные продукты. Даем пшеницу, ячмень, подсолнечное масло – такое же, которым питаются люди. Конечно, все это требует дополнительных расходов.

Зарплата у наших работников тоже не низкая – 30-40 тысяч в месяц, как в больших городах Татарстана. При этом работникам предоставляется бесплатное питание, рабочая одежда, транспорт. Для работы созданы все условия».

«При появлении птиц в небе над фермой мы включаем специальные сигналы и спугиваем их»

Несмотря на ситуацию в стране, связанную с санкциями, хозяйству «Чайка» удается обеспечивать работу всей техники.

«Да, в связи с санкциями некоторые проблемы есть. В основном из-за запчастей. Из зарубежных стран они уже не ввозятся. Но с Турцией наша страна в дружественных отношениях. Наше оборудование, техника – все преимущественно из Турции. Мы хорошо освоили эту технику, при необходимости можем наладить. Например, в новогодние праздники, когда наши электрики отдыхают, мы сами выходим на смену и следим за исправностью оборудования.

В 2022 году в фермерском хозяйстве «Чайка» были построены два новых корпуса вместимостью 60 тысяч кур Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также у нас в Турции есть программный администратор. Если появляются какие-то неисправности, мы обращаемся к нему, и он дистанционно решает проблему.

Территорию усиленно охраняем. У нас всегда должны быть чистота и порядок. Везде проложен асфальт. Его регулярно дезинфицируем. Не должно быть ни одной пушинки.

Сильно опасаемся птичьего гриппа. Поэтому мы в плане ветеринарии все выполняем. Мы думаем, столько мер, которые принимаются у нас, не делают на 80 процентах российских фабрик. У нас на въезде и выезде стоят дезбарьеры с дезинфицирующим раствором.

При появлении птиц в небе над фермой мы включаем специальные сигналы и спугиваем их. Птицы могут занести инфекцию. Некоторые фабрики устанавливают один вид сигнала на пять лет и постоянно используют его. Если так делать, дикие птицы привыкают к этому звуку и перестают бояться. Мы для подачи сигнала вызываем человека из специальных компаний, они всегда включают разные сигналы», – рассказывает собеседник информагентства.

Хозяйство заботится об экологической и санитарной безопасности своей деятельности. Тушки бракованных птиц утилизируются.

«Для утилизации птицы у нас есть специальная печь. Сжигаем тушки при температуре 800 градусов, и они сгорают до пепла. Сейчас мы уже не в такое время живем, чтобы в мешках относить тушки куда-то в лес.

Кур мы держим максимум один год. Потом они продаются населению. Каждый год приходят практически одни и те же бабушки, набивают свои холодильники», – говорит Алмаз Шангараев.

В 2022 году в фермерском хозяйстве «Чайка» были построены два новых корпуса вместимостью 60 тысяч кур. Ферма занимается производством биоматериала для вакцин против гриппа «Ультрикс».

С 2023 года 80 процентов производимых в России вакцин против гриппа будут изготавливаться с помощью эмбрионов, поставляемых кооперативами «Заря» и «Чайка» Муслюмовского района Татарстана.

В целях соблюдения санитарных требований корреспонденты «Татар-информа» не смогли пройти на территорию комплекса. Поэтому им удалось заснять птицеферму «Чайка» только снаружи.

Автор: Ралина Салимова, intertat.tatar; перевод с татарского