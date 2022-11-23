80 «мертвых душ», получающих стипендии, выявили в вузах и колледжах РТ за 2022 год

С начала года в татарстанских вузах и колледжах выявили 80 случаев фиктивного зачисления студентов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

«Факты фиктивного оформления студентов на бюджетную форму обучения. Они были выявлены в Апастовском аграрном колледже, Дрожжановском техникуме отраслевых технологий, Лубянском лесотехническом колледже в Кукморском районе. Это 80 человек, которые были фиктивно зачислены в учебные заведения и получали стипендии», – рассказал Панкратов.

Он добавил, что в некоторых случаях в числе студентов оказывались даже сами сотрудники учреждений, к примеру, бухгалтер, заместитель директора. Но на деле, никаких лекций такие студенты не посещали.