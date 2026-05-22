80-летняя жительница Казани за ежедневную плату обслуживала сим-боксы аферистов

Мошенники вовлекли 80-летнюю жительницу Казани в свою преступную схему. Об этом сообщает МВД по РТ. В ведомстве отмечают, что пенсионерка активно пользовалась интернетом и не раз сама становилась жертвой аферистов, отдавая им деньги. Попавшись на удочку в последний раз, женщина согласилась принять предложение обслуживать сим-бокс злоумышленников.

«После последнего случая она продолжила общаться с теми, кто ее обманул. Для якобы возврата ее денег и получения прибыли ей предложили работу по установке и обслуживанию "Сим-бокса". За это ей обещали платить ежедневно от 7 000 рублей», – говорится в сообщении МВД.

Сим-бокс и сим-карты старушка получила в одной из логистических компаний. Устройство она разместила на подоконнике с рассадой в квартире, арендованной мошенниками, куда пенсионерка приезжала каждый день. Там ее и задержали правоохранители. Во время обыска в квартире было изъято более тысячи сим-карт.

«Желая возвратить утраченные сбережения, жертвы мошенников становятся их пособниками. МВД Татарстана рекомендует гражданам объяснить своим пожилым родственникам об опасности общения с незнакомыми людьми, кем бы они не представлялись», – предупредили в ведомстве.