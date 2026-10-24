80-летний мужчина сгорел в домике в садовом товариществе под Казанью

Трагедия произошла недалеко от Казани. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, ночью в СНТ «Мечта», что в Верхнеуслонском районе Татарстана, произошел пожар – полыхал бревенчатый одноэтажный дом.

Площадь пожара составила 24 кв. метра. В результате происшествия погиб 80-летний мужчина. Пожарные нашли его тело во время разбора сгоревших конструкций. Причина случившегося устанавливается.

В МЧС отмечают, что в доме не было автономного дымового пожарного извещателя. Данный прибор помог бы вовремя подать сигнал тревоги.