80-й отдельный «татарский» батальон: лыжники, погибшие под Великими Луками

В январе-феврале 1942 г. при попытке освободить от гитлеровцев несколько деревень Великолукского района Псковской области практически полностью погиб сформированный в г. Казани 80-й отдельный лыжный («татарский») батальон.

31 января 2020 г. на Аллее почетных граждан г. Нижнекамска появилась свежая братская могила. В ней были захоронены останки 19 воинов из сформированного в Казани в декабре 1941 г. 80-го лыжного батальона. Место перезахоронения было выбрано по просьбе одного из родственников погибших – нижнекамца. По сути защитники Отечества «вернулись» на малую родину. Судя по архивным спискам, родились они не только в Нижнекамском, но и в соседних Лениногорском, Черемшанском, Муслюмовском, Алексеевском, а также в Пестречинском, Верхнеуслонском, Кукморском, Тетюшском и Зеленодольском районах. Были среди них, конечно, и казанцы.



Фото: предоставлено автором

Из боевой биографии 80-го отдельного лыжного батальона

Батальон сформирован на базе 20-й запасной лыжной бригады, в 271-м запасном лыжном полку, который дислоцировался в г. Казани. 11 декабря 1941 г. батальон уже прибыл на Северо-Западный фронт. В составе 257-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии лыжники батальона участвовали в Торопецко-Холмской наступательной операции, в боях за г. Великие Луки и населенные пункты района. В связи с большими потерями личного состава 80-й отдельный батальон официально расформирован 1 мая 1942 г.

Боевой и численный состав 80-го отдельного лыжного батальона на 7 января 1942 г.

Старший политсостав – 1, политсостав – 4, командиров среднего звена (лейтенантов) – 29, сержантов – 62, рядовых – 422.

Итого: 518 военнослужащих.

Вооружение: пять 82-мм минометов, винтовок драгун – 360, пистолетов-пулеметов ППШ – 122, пистолетов ТТ – 10. Кроме того, выдали на весь состав гранаты, ракетницы, бинокли, противогазы, саперные лопатки, ножницы для резки колючей проволоки и даже кирко-мотыги. Однако снабжение продовольствием отсутствовало совершенно. Это оказалось главной проблемой. Собирать продукты с мирного населения на только что отбитых у фашистов территориях было практически невозможно. В зимнем заснеженном лесу никакого пропитания не было тем более. Даже дикие звери были распуганы канонадой боев. Чем должны были питаться 518 красноармейцев в глубоких рейдах по тылам противника – никто не продумал.

4 января 1942 г. батальон совершил марш в полосу 257-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте. Кстати, и сама дивизия тоже не имела боевого опыта, была сформирована лишь в ноябре 1941 г. в Тверской области. Боевые действия велись уже в районе г. Осташкова. В тот момент это было направление главного удара дивизии СС «Мертвая голова» на Москву со стороны оккупированного г. Демянска. Казанцам пришлось в первых же боях почувствовать, что такое элита вермахта. Правда, удержать первый удар врага помогла близость источника Волги. Бойцы как будто почувствовали, что защищают родное Поволжье.

Действия в заснеженном диком лесу осложнялись тем, что у лыжников вообще не было рации. Наладить связь с соседями было практически невозможно. Ориентировались лишь по канонаде.

Фото: предоставлено автором

9 января в бою у д. Барутино Осташковского района батальон понес первые потери: трое убитых и двое – пропавших без вести. После стычки с фашистами казанцы получили приказ зайти ему в тыл, чтобы «отрезать пути отхода противнику из д. Свапуща на д. Пустошка и Липуха». В боевом донесении штаба 3-й ударной армии отмечалось, что снежный покров в районе боев составлял в те дни 1,2 метра. Без лыж воевать в таких условиях было просто невозможно.



12 января батальон штурмовал опорный пункт противника в д. Колода. Потери – 21 убитых. Получили пополнение из 257-й дивизии. На следующий день лыжники вернулись из вражеского тыла в д. Ивановщина.

Из донесения: «13.1.42. Задачу выполнил. Разгромлено: стрелковая рота и взвод пехоты противника. Захвачена автомашина штабная. Материал штаба представляю. Офицер убит. Захвачено полковое знамя мото-механизированного полка. Потери батальона: убито 6 чел., ранено 7 человек. Замерзших (насмерть. – М. Ч.) – двое. Продуктов питания не имею с 10.1.42.

Командир 80 ОЛБ ст. л-т Рыжков. Нач. штаба – лейтенант Жидков. Комиссар Нестеренко».

Кроме того, политрук роты Яруллин сообщал в штаб 3 УА, что за 5 суток нахождения в тылу врага лыжники захватили трех пленных, в том числе офицера. Ночевали в лесу, продуктов не получали. Из оставшихся 100 бойцов – 40 обмороженных, есть раненые. Остальные пропали без вести.

Получалось, что без продуктов лыжники теряли обмороженными больше, чем в самом бою – около сотни. Целую роту пришлось оставить в лесу для охраны больных. Медсанбат дивизии был в 150 километрах от места боев.

Оставшиеся в строю лыжники получили приказ наступать в сторону г. Великие Луки. 27 января 1942 г. дивизия получила приказ освободить этот древнерусский город.

В связи с наступлением 80 олб получил, наконец, продукты питания. Штурмовать нашим лыжникам и двум полкам дивизии предстояло город, в котором закрепился вражеский гарнизон до 5 тысяч гитлеровцев с артиллерий и танками.

С 20 по 30 января 257-я дивизия прошла с боями 120 км и подошла к Великим Лукам.

31 января на штурм города пошли только два полка и 80 олб. Бить «в лоб» не стали, обошли город, перехватывая дороги и пытаясь атаковать наименее защищенные окраины. Из-за снежных заносов отстала вся артиллерия дивизии и в бою участия не принимала.

162 лыжника-казанца приняли бой у дороги Великие Луки – Новосокольники, близ деревень Липенка и Копытово (Лахны). Ожесточенная перестрелка велась с утра до глубокой ночи. Батальон перехватил дорогу и потому подвергался жестоким атакам немецкой пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники. В строю осталось 87 красноармейцев.



Фото: предоставлено автором

Среди трофеев лыжников был вражеский обоз из 14 подвод, 2 ручных пулемета, 4 грузовых и двух легковых машин. Оказалось, что в них были офицеры штаба 251-го пехотного полка 83-й дивизии вермахта с ценными документами.

На следующий день атаки гитлеровцев возобновились. Патроны у наших были на исходе. Помогли соседи из 943-го полка. Не имея противотанковых средств, казанцы смогли устоять. В том бою по подсчетам разведки дивизии уничтожено до 100 гитлеровцев.

Итог боя был таким: батальон выиграл время для подготовки дивизии к наступлению на город и удержал дорогу от Великих Лук на Новосокольники. Погибших товарищей лыжники похоронить не успели, так как ушли в наступление на д.Крюково. Её они освободили 1 февраля и удерживали несколько дней.

Останки погибших бойцов 80 олб поисковики из Татарстана нашли только 75 лет спустя…

По архивам Министерства обороны РФ удалось установить, что на территории Великолукского района Псковской области в конце января – начале февраля 1942 г. погиб 21 солдат из 80 отдельного лыжного батальона, чья судьба связана с Татарией. 9 из них – татары. Вспомним их поименно:

При освобождении д. Липенка:

Погибли 31 января 1942 г.:

ХИСАМИЕВ МУХАМЕТДИН ХИСАМИЕВИЧ, родился в 1916 г. в с.Березняк Кукморского района Татарии, моб. Кукморским РВК,

ШАРИФУЛЛИН ЯРУЛЛА, родился в 1909 г. в с.Шингальчи Нижнекамского района, моб. Шереметьевским РВК,

ЮНУСОВ МУЗИП ЮНУСОВИЧ, родился в 1910 г. в с.Шингальчи Нижнекамского района, моб. Шереметьевским РВК, 1037 сп, 223 сд.

Погибли 3 февраля 1942 г.:

ХАМИДУЛЛИН ГАРИФУЛЛА, родился в 1914 г. в с.Молвино Зеленодольского района, моб. Нурлатским РВК, опознан по медальону.

ХАФИЗОВ ШАЙДУЛЛА ИСМАИЛОВИЧ(МИНГАЛЕЕВИЧ), родился в 1910 г. в г.Казань, ул. Парижской Коммуны, д.21, кв.1, моб. Сталинским РВК г.Казани.

При освобождении д. Крюково погибли 3 февраля 1942 г.:

ГАЙНУЛЛИН ДАВЛЕТША, родился в 1914 г. в д. Енганаево Чердаклинского района Ульяновской обл., моб. Ленинским РВК г. Казани, минометчик,

ГАРАЕВ ШАРИП РАХИМОВИЧ, родился в 1912 г. в с. Нижний Куюк Атнинского района, моб. Ленинским РВК г. Казани,

ХАМИТОВ ХАСАН ХАНИПОВИЧ, родился в 1919 г. в с.Сарабикулово Лениногорского района, моб. Шугуровским РВК,

ШАЙДУЛЛИН АХМЕТ ШАЙДУЛЛОВИЧ, родился в 1922 г. в Черемшанском районе, моб. Первомайским РВК.

Сведения установлены под руководством автора этих строк активистами Ассоциации «Клуб Воинской Славы» и РОО Республики Марий Эл «Общество татарских краеведов», юными патриотами «Школы юного поисковика» ЦДЮТКиЭ «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани, МБУ дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района» г. Казани и волонтерами интернет-сайта «Мемориал Великой Отечественной войны».

Поиски данных о погибших земляках продолжаются.

Надпись в документе о потерях: «При формировании 80 отд. лыжного батальона учет личного состава был заведен по книге неустановленной формы, в силу чего на отдельных красноармейцев и младших командиров нет сведений о родственниках. Батальон прибыл и придан дивизии в январе 1942 г. Начальник штаба 257 дивизии» Фото: предоставлено автором

2 февраля 257-я стрелковая дивизия заняла с боем северо-западную окраину Великих Лук. Противник контратаками оттеснил части дивизии в исходное положение, особо сильные атаки противник предпринял 5-6 февраля, когда противник из района Великие Луки пять раз переходил в контратаки в направлении Мал. Заселья. Более подробного описания тех боев пока нет. Но если посмотреть на список потерь 80 ОЛБ, то до 31 января потерь у него после 12 января практически не было, и только с 31 января по 5 февраля батальон несет потери каждый день, в отдельные дни довольно большие: 31 января 21 человек убитыми, 4 февраля 13 человек убитыми. Но 4 февраля части на Великолукском направлении получили приказ 3 УА на переход к обороне.

Вероятно, в это время произошла неудачная операция 80 ОЛБ – батальон зашел противнику в тыл, но наступление дивизии отменили, и батальону пришлось выходить из вражеского тыла, противник его не обнаружил, но выходя кружным путем из немецкого тыла, батальон потерял часть людей замерзшими.

Из воспоминаний Николая Ильича Федотова, командира взвода 80 ОЛБ: «Первую награду – медаль «За отвагу» —получил за то, что вывел свой взвод почти полностью из тыла немцев зимой 1941 года. Тогда наш лыжный батальон послали встречать отступающего врага, а наступление отменили. Мы выходили около девяти суток — голодные, нас не убивали, мы сами замерзали. Это было под Великими Луками. Награду вручал представитель ставки Конева.

Вторую награду – орден «Красной Звезды» — получил за разведданные, которые собрал, обойдя в одиночку все те же Великие Луки».

В марте 1942 г. штаб 257 СД подал именной список безвозвратных потерь батальона на 81 человека. Основные потери батальон понес обмороженными, больными и отставшими - по видимому рота охранявшая больных, так в батальон и не прибыла.

14-15 февраля 80 ОЛБ располагался в Веретье.

До мая 1942 г. батальон вел бои на Великолукском направлении.

В этот период 257 СД вела бои местного значения и активно засылала группы разведчиков в немецкий тыл, которые совместно с партизанами и самостоятельно нападали на вражеские обозы, мелкие группы солдат, минировали дороги, некоторые операции попадали даже в оперативную сводку Генштаба Красной Армии.

ОС № 93 ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ на 8.00 3.04.42 г.

«Разведывательным отрядом 257 сд разгромлен карательный отряд противника, убито и ранено до 200 фашистов. Захвачены трофеи:. 3 пулемета, 20 винтовок и 3000 патронов.

Партизанский отряд Баскакова взорвал ж. д. в районе ДАВЫД¬КОВО (6 км южнее г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ), в результате этого потерпел крушение бронепоезд противника.

Разведывательный отряд 257 сд в 3.00 22.2 ворвался на ст. НАСВА, где подорвал бронепоезд, 2 танка противника и взорвал два моста».

Операция на станции Насва была проведена 80 ОЛБ и разведротой 257 СД.

На это указывает оперсводка 3 УА за 19 февраля.

«80 ОЛБ и рота разведчиков выступили в район Насва, с задачей уничтожения гарнизона и разрушения ж д станции, к 8-45 19 февраля сосредоточился в Теренино 8 километров южнее Насва, с наступлением темноты, отряд будет наступать на Насва, в положении основных частей дивизии изменений нет».

Официально 80-й отдельный лыжный батальон расформирован 1 мая 1942 г.

Михаил Черепанов, «Миллиард.Татар»