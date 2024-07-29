8 сентября в 38 районах Татарстана состоятся довыборы муниципальных депутатов

На дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 38 районах Татарстана замещению подлежат 145 мандатов. По данным системы ГАС «Выборы» на 29 июля, этап выдвижения прошли 511 человек, зарегистрированы 433 кандидата.

«Дополнительные выборы муниципальных депутатов пройдут и в таком крупном городе Татарстана, как Альметьевск. Отмечу, что более 80 процентов изъявивших желание принять участие в выборах уже успешно прошли этап регистрации. На мой взгляд, это хороший процент, признак открытости и конкурентности выборов», — отметил Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, документы для регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований принимаются до 29 июля, регистрация кандидатов завершится 7 августа.

Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Татарстана состоятся в Единый день голосования 8 сентября в 38 районах республики. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.