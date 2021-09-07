8 сентября стартует обучение второго потока слушателей «Мастерской новых медиа» по подготовке специалистов в сфере интернет-коммуникаций. Со слушателями будут работать профессионалы-практики, достигшие высоких результатов в сфере новых медиа.

Участниками проекта стали более 70 человек, среди которых победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», финалисты и участники «ТопБЛОГа», активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.

Первый модуль программы посвящен формированию личного бренда в медиа. Слушатели курса узнают об инструментах формирования и продвижения бренда автора в новых медиа, а также о том, как управлять аудиторией и впечатлением. Обучение навыкам и компетенциям, инструментам коммуникаций будет состоять из четырех очных пятидневных образовательных модулей.Также предусмотрена межмодульная работа — выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев.

Среди спикеров — редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главред телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев. Мастера со своими командами будут проводить практические курсы для слушателей программы в своих студиях.

Организаторами выступают АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» на базе ее образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж».