8 сентября ограничат движение около Центра семьи «Казан»

В Казани в день выборов в Госсовет Татарстана, 8 сентября, введут ограничение движения у Центра семьи «Казан» из-за проведения фестиваля «Всей семьей на выборы». Об этом сообщается в телеграм-канале городской Госавтоинспекции.

Отмечается, что в период с 06:00 до 24:00 перекроют участок ул.С.Хакима от ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Также будет закрыта парковочная зона возле Чаши.