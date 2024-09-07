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8 сентября ограничат движение около Центра семьи «Казан»
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В Казани в день выборов в Госсовет Татарстана, 8 сентября, введут ограничение движения у Центра семьи «Казан» из-за проведения фестиваля «Всей семьей на выборы». Об этом сообщается в телеграм-канале городской Госавтоинспекции.
Отмечается, что в период с 06:00 до 24:00 перекроют участок ул.С.Хакима от ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Также будет закрыта парковочная зона возле Чаши.
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