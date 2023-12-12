8 новых ДК, премии сотрудникам и фестивали: Татарстан подвел итоги нацпроекта «Культура»

На реализацию национального проекта «Культура» в этом году в Татарстане было предусмотрено почти 1,6 млрд рублей. Их направили на реализацию мероприятий в рамках трех федеральных программ: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за ее пределами – это те ключевые точки, определяющие целевые приоритеты национального проекта», – подчеркнула спикер.

В рамках проекта «Культурная среда» были отремонтированы 13 домов культуры, построены восемь новых, а также проведен капитальный ремонт детской музыкальной школы №2 в Нижнекамске, четырех музеев, музыкального театра в Буинске, техническое оснащение пяти музеев, создание трёх модельных муниципальных библиотек, техническое оснащение Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина в Казани.

В рамках проекта «Творческие люди» были поощрены лучшие учреждения культуры и их работники, проведены курсы повышения квалификации, фестивали и выставочные проекты.

По проекту «Цифровая культура» продолжилась оцифровка книжных изданий. За все время реализации нацпроекта «Культура» создано 10 виртуальных концертных залов. В 2023 году было создано еще две школы креативных индустрий: одна на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа №1» Альметьевского муниципального района, вторая на базе ГАПОУ «Нижнекамский музыкальный колледж имени С.Сайдашева».

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.