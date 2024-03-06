8-миллионный гость выставки «Россия» получил билеты на матч сборной РФ по футболу

Восьмимиллионным посетителем выставки-форума «Россия» стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. Он получил билеты на футбольный матч российской сборной против Сербии, сообщается на сайте выставки.

Подросток посетил выставку ВДНХ с родителями. Подарок для него стал символичным — Вадим и сам играет в футбол.

Благодаря сертификату, рассчитанному на четырех человек, он сможет посмотреть матч, который состоится в Москве 21 марта, из VIP-ложи. Проезд и проживание также будут для него бесплатными.

Подарок восьмимиллионному гостю вручили экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и футболист Павел Погребняк.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция. Ее работа продлена до 8 июля текущего года.

Для сохранения наследия выставки Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.