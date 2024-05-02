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8 мая станут известны победители Студенческой весны Татарстана среди ссузов
Церемония награждения победителей Студенческой весны Татарстана среди профессиональных образовательных организаций пройдет в Казани 8 мая. В этом году почти 1 тыс. человек участвовали в конкурсной программе и представили 390 номеров, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Каждый год молодежь ждет Студенческую весну для того, чтобы проявить себя в творчестве, показать на республиканском уровне. Лучшие представители получают возможность представить республику на федеральной площадке, в этом году это Ставрополь. Уверен, что наша молодежь выступит достойно и привезет призовые места», — сказал глава республиканского молодежного ведомства Ринат Садыков.
Фестиваль проводится по девяти направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Мода» и «Арт».
Президент Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов рассказал о рекордном количестве заявок — в этом году их поступило 440.
«Развитие творческого потенциала в учебных заведениях и на уровне республики это не только поддержка молодых талантов, но и инвестиция в будущее и культурное развитие молодежи», — считает он.
Организатором фестиваля выступает Лига студентов РТ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.
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