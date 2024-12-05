8% казанцев будут встречать Новый год в одиночестве, показал опрос

Шесть из 10 (59%) жителей Казани планируют накрывать праздничный стол на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опросы, проведенного сервисом Superjob.

Порядка 30% планируют организовать застолье на 2—4 человека. Каждый шестой казанец будет отмечать праздник в окружении 5—10 человек. 5% горожан хотят собраться большой компанией (11 и более человек). 8% казанцев признались, что будут праздновать Новый год в одиночестве.

Каждый четвертый респондент указал, что не собирается накрывать стол. Мужчины чаще женщин сообщали о нежелании праздновать. Собираться большими компаниями в большинстве случаев планируют представители молодого поколения (до 35 лет).

В среднем казанцы на еду и напитки собираются потратить 10 800 рублей.