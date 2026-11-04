8 из 10 владельцев домов в Казани готовы потратить на ремонт 600 тыс. рублей

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Специалисты Авито выяснили, что 8 из 10 владельцев участков и домов в Казани в течение года собираются проводить строительные или ремонтные работы. В среднем на эти цели они готовы потратить около 600 тыс. рублей.

Согласно исследованию сервиса, у каждого второго опрошенного (49%) есть загородный дом или дача, из них 11% пока находятся в процессе строительства – в основном это молодежь 18–24 лет. Еще 18% планируют приступить к стройке в ближайший год, чаще всего это люди 18–34 лет. В список планируемых улучшений чаще всего входят фундамент и бетонные работы (24%), электрика и инженерные коммуникации (24%), благоустройство участка (23%), а также забор и ворота (22%).

При этом 11% планируют только мелкие косметические работы с бюджетом до 100 тыс. рублей, 29% закладывают от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, 39% – от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Еще 15% готовы потратить от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а 5% – больше.

В список покупок чаще всего входят цемент, бетон, песок и щебень (37%), краски, обои и декоративные покрытия (26%), утеплители и гидроизоляция (26%), окна и двери (25%), инструменты и расходники (23%). Приобретать их респонденты в основном планируют в специализированных строительных магазинах (48%) или крупных гипермаркетах (41%), заказывать в интернет-магазинах собираются 30% (в основном молодежь 25–34 лет), на строительных базах и оптовых складах закупаются 29%.

Не планируют ремонтные и строительные работы на ближайший год 33% респондентов. Откладывать намерения чаще всего вынуждают непредвиденные расходы (43%) и нехватка свободного времени (33%), еще 23% не могут найти надежных мастеров. Те, кто уже приступил к стройке, сталкиваются с высокими ценами на материалы (31%), нехваткой времени (28%) и трудностями с поиском подрядчиков (18%).