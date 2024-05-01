8 и 10 мая будут курсировать дополнительные электрички из Казани до Арска и Кукмора

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В майские праздники будут назначены дополнительные электрички из Казани до Арска и Кукмора. Об этом сказано на сайте Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Так, 8 мая будут запущены поезда № 6436 Казань — Кукмор (отправление в 14:58, прибытие в 17:31) и № 6439 Кукмор — Казань (отправление в 17:55, прибытие в 20:50).

10 мая назначены составы № 6404 Казань — Арск (отправление в 08:21, прибытие в 09:56) и № 6407 Арск — Казань (отправление в 10:55, прибытие в 12:39).

«Некоторые пригородные поезда выводятся из расписания в связи с назначением новых <...> 8 мая № 6404/6407 сообщением Казань — Арск — Казань, <...> 10 мая № 6436/6439 сообщением Казань — Кукмор — Казань <...>», — сказано в сообщении.