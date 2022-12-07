79 россиян не смогли улететь в Гоа из Казани из-за сбоя в системе выдачи виз Индии

79 российских туристов не смогли отправиться в Гоа 6 декабря. Причиной стал сбой, случившийся в системе выдачи электронных виз Индии, объясняет Ассоциация туроператоров России.

В АТОР подчеркнули, что произошедшее может поставить под удар отдых россиян в индийском штате.

«Вечером во вторник, 6 декабря, 79 россиян не смогли улететь из Казани чартерным рейсом <...> в Гоа (Индия). Причина — глобальный сбой в системе электронных виз Индии, который сейчас пытаются устранить. Туроператоры надеются на разрешение ситуации. Сбой в системе выдачи электронных виз Индии может поставить под удар отдых россиян в Гоа», — уточняется в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что это не первый сбой на данном направлении. Значительность проблемы снизилась в период пандемии, однако с возвращением полетных программ к прежнему графику, она еще сильнее обострилась.

«Хотя регламент обработки заявления — 5 дней, могут выдать визу на следующий день тому, кто летит через месяц, и не выдать спустя 10 дней тому, кто вот-вот вылетает. Случались и казусы, когда визу давали родителям, но не выдавали детям», — отметили в АТОР.