78% столовых в учебных заведениях Казани переоборудовали в школьные рестораны

В 78% казанских школ столовые переоборудовали в школьные рестораны. К концу лета обновить планируется еще 31 столовую на базе 30 учебных заведений. Количество посадочных мест в них благодаря ремонту с 2019 года удалось увеличить на 7170.

В числе других ремонт проводится в столовой школы №170. Работы здесь завершены на 70%. В рассчитанной на 120 учеников столовой после обновления появится еще 44 посадочных места. После завершения ремонта обеденный зал будет укомплектован мебелью декоративными элементами и образовательными постерами, а в кухонной зоне появится новая посуда и необходимый инвентарь.

«В каждом проекте школьного ресторана мы видим новшества, которые придумывают наши архитекторы. Радует, что дизайн помещений улучшается», – отметил мэр города Ильсур Метшин, проконтролировавший ход ремонтных работ.

За четыре года, с 2019-го по 2022-й, наа модернизацию пищеблоков в казанских школах направлено 1,1 млрд рублей. Это средства республиканского и муниципального бюджетов, а также вложения Департамента продовольствия и социального питания, сообщает пресс-служба городской мэрии. Во время ремонта в пищеблоках меняют коммуникации, проводят отделочные работы, обновляют мебель, инвентарь и оборудование.