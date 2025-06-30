78 новобранцев из Нижнекамского района отправились на срочную службу

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня в Нижнекамском районе прошла торжественная отправка призывников на срочную службу. 78 молодых парней, решивших связать себя с армейской службой, выстроились на площади, окруженной родными, друзьями и близкими людьми.

Этот день стал значимым событием не только для самих ребят, но и для всего района.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Церемонию открыли торжественные речи представителей военного комиссариата и боевого братства. Военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков подчеркнул: «Получили свои медали за образцовое исполнение воинского долга. Это говорит о том, что наши ребята – нижнекамцы – заряжены на хорошую службу и продолжают славные традиции своих старших товарищей», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Перед молодыми бойцами выступили также ветераны и участники боевых действий, обратившиеся к новобранцам с напутственными словами.

«Поверьте, эти дни вы не забудете никогда. Вам это будет сниться постоянно. Это будут лучшие дни. Братцы, желаю, чтобы у каждого присутствовала четкость, справедливость, мужество, выдержка. Дембель неизбежен. С Богом, честь имею», – прозвучало с трибуны.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Многие новобранцы еще вчера были студентами или школьниками, а уже завтра наденут военную форму. Впереди – год службы, который, как отмечают те, кто уже прошел этот путь, пролетит незаметно.

Один из вернувшихся солдат, Рамазан, поделился своими впечатлениями: «Каждому человеку нужно пройти эту школу – это всего год длится. Думаешь, что долго, а вот когда туда уезжаешь… месяц, два, три – они по щелчку пальцев пролетают. Быстро прям. Находишь новых друзей, знакомых. После армии можешь с ними встретиться, вспомнить это все. Интересно все равно».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Особую атмосферу создали сами провожающие – развевались флаги, звучали кричалки, кто-то подготовил яркие плакаты. Родители прощались с сыновьями, кто-то не скрывал слез, кто-то крепко обнимал, молча желая удачи.

«Вот он настал, этот день. Я хочу сказать: бояться не надо армии, ребят. Сегодня такие же строи стоят по всей России», – сказал один из наставников.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Особое внимание уделили героям. В этот день чествовали девятерых нижнекамцев – противотанкистов, недавно вернувшихся со срочной службы.

Они несли службу в Брянской области, на границе, где отражали диверсионные группы. За доблестную службу они были награждены медалями приказом Министерства обороны Российской Федерации.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В завершение церемонии новобранцы торжественно прокричали троекратное «Ура».

Сразу после отправки молодые бойцы выехали в Казань, где пройдет распределение по воинским частям. Кто-то будет охранять границы, кто-то отправится в войска связи, Росгвардию или научится управлять военной техникой.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По словам представителей комиссариата, в весеннюю призывную кампанию в армию из Нижнекамска и района будут призваны более 250 человек.