78-летняя жительница Кукмора вырастила тыкву весом 32 кг

Фото предоставлено Адилей Шакировой

78-летняя пенсионерка из Кукмора уже второй год подряд выращивает тыквы на своем огороде. Будучи истинным ценителем земли и природы, Валентина Мубаракшина вложила в это дело всю свою душу и энергию. В прошлом году её урожай выдался особенно богатым.

«120 штук собрали. Были очень большие. И соседям раздали как гостинцы. Самая большая весила 32 килограмма», — рассказала она.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Дочь Валентины рассказывает, что её маме в силу возраста теперь тяжело смотреть за огородом, но и без дела она сидеть не привыкла. Поэтому, они решили посадить тыкву, так как этот овощ не требует особого внимания.

«Мама — она как пчелка. Всегда чем-то занята. Сама поливает, пропалывает огород. Она очень трудолюбивая, чистоплотная. Мы берем с нее пример. Ну, а с собранным урожаем планируем прокормить скот, также сами готовим разные блюда. Очень вкусно получается суп, торты, варенье», — говорит Эльмира Ибрагимова.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Сколько в землю вложишь, столько и получишь, признается Валентина. Говорит, что тыква растет как на дрожжах. С каждым днем плоды набирают вес и размер. Она уверена, что и в этом году урожай будет хорошим и сладким.