77% муниципальных актов Татарстана обработали автоматически с помощью робота

По итогам 2025 года Татарстан сохранил лидерство в Приволжском федеральном округе по количеству нормативных правовых актов, включенных в муниципальный регистр. Значительную роль в достижении этого результата сыграла успешная цифровизация процесса внесения документов в регистр, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

С 2022 года в республике действует система RPA (Robotic Process Automation), которая автоматически обрабатывает и вносит в регистр муниципальные акты с Портала правовой информации Республики Татарстан. В 2025 году 77% документов были обработаны системой автоматически.

Заместитель министра Мухаррям Ибятов отметил, что автоматизация процесса позволила значительно оптимизировать работу с муниципальными актами, сократить временные затраты и повысить эффективность формирования регистра.

При этом достичь полной автоматизации пока невозможно из-за ошибок, которые муниципалитеты допускают при размещении документов на Портале. По статистике, таких ошибок в республике насчитывается около 7%.

Для решения этой проблемы Минюст продолжит проводить обучающие мероприятия для сотрудников муниципальных образований по корректному использованию функционала Портала, добавил замминистра.