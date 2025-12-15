news_header_top
Общество 15 декабря 2025 14:29

77-летняя стримерша из России получила престижную геймерскую награду NNYS

77-летняя Стримерша Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода, известная под ником i_olga победила в номинации «Лучший игровой момент» на международной премии NNYS(NymN’s New Year Show). Соответствующая запись была опубликована на стриминговой платформе Twitch.

В момент, заслуживший признание множества геймеров, пенсионерка играла в компьютерную игру Counter Strike 2. В ходе игрового матча, женщина совершила так называемый «эйс» – победила всю команду противника в одиночку. Всего в номинации было пять кандидатов и Ольга набрала 32% голосов.

«Спасибо Вам всем огромное, что голосовали за меня на премии NNYS. Я очень счастлива и все это благодаря вам. Желаю всем всего самого лучшего и еще раз всем Вам огромное спасибо за все», – поблагодарила женщина своих подписчиков.

