76% жилья в Татарстане строится с использованием эскроу-счетов

В Татарстане 76% жилья строится с привлечением эскроу-счетов, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на круглом столе: «Среда обитания 2025: современные тренды в строительстве жилья и общественных пространств», который прошел сегодня в Минстрое республики.

«В целом мы планируем, что через полтора-два года у нас будет охват 99,9% только по эскроу, — заявил замминистра. — В остатке у нас будут те, кто имеет хороший кеш и настрой продавать готовые квартиры. Есть у нас застройщики, упорно двигающиеся в этом направлении».

При этом жесткий тренд на эскроу-счета, по мнению спикера, уже не изменится. Конечно, переход еще окончательно не завершен, однако это лишь вопрос времени.

«В целом план текущего года у нас идет по графику, — подчеркнул Гимаев. — На сегодняшней день сдано уже 46% плана, а это 1 млн 244 тысячи квадратных метров жилья. При этом ожидается, что мы перейдем рубикон и выполним половину годового плана по сдаче жилья уже до конца июня».

При этом главной задачей республики станет строительство к 2030 году еще более 21 млн квадратных метров жилья.