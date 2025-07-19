75 пассажирских поездов следуют с задержками после ЧП в Ростовской области

75 пассажирских поездов формирования Федеральной пассажирской компании (ФПК) следуют с задержками после происшествия на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ФПК.

Ранее РЖД информировали, что движение на перегоне было временно приостановлено из-за падения обломков беспилотника. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что два состава оказались обесточены на станции Лихая из-за обрыва линии электропередачи после атаки БПЛА. На участке было организовано реверсивное движение.

«В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК"», – говорится в Telegram-канале компании.

Для минимизации последствий железнодорожники используют тепловозную тягу, часть поездов направлена в обход. РЖД также сообщили о запуске дополнительного поезда из Воронежа в Москву.

Движение поездов на электротяге на перегоне Лихая — Замчалово уже открыто. Ситуация находится на личном контроле главы РЖД Олега Белозерова. Сотрудники поездных бригад продолжают оказывать пассажирам всестороннюю помощь и содействие.