Общество 17 декабря 2025 12:32

75 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ

Национальный мессенджер МАХ достиг отметки в 75 млн зарегистрированных пользователей. Среднесуточная аудитория в декабре составила 45 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

С момента запуска пользователи отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков. Более 122 тыс. публичных каналов создали блогеры, компании и госорганизации, набрав в сумме более 35 млн подписчиков.

С 15 сентября в МАХ действует Цифровой ID – электронный аналог документов в формате QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента или многодетного родителя и быстро получать доступ к основным документам.

