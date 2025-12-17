75 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ
Национальный мессенджер МАХ достиг отметки в 75 млн зарегистрированных пользователей. Среднесуточная аудитория в декабре составила 45 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.
С момента запуска пользователи отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков. Более 122 тыс. публичных каналов создали блогеры, компании и госорганизации, набрав в сумме более 35 млн подписчиков.
С 15 сентября в МАХ действует Цифровой ID – электронный аналог документов в формате QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента или многодетного родителя и быстро получать доступ к основным документам.