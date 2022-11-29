75 миллионов рублей «заработали» цифровые инструменты на «Нижнекамскнефтехиме»

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На производствах «Нижнекамскнефтехима» внедряются цифровые инструменты. Экономический эффект от их применения уже составил 75 млн рублей. Кроме высоких финансовых показателей, внедрение цифровых технологий позволяет усовершенствовать процессы и выйти на новый уровень безопасности.

Цифровая трансформация на нижнекамском предприятии СИБУРа стартовала в июле этого года. Сейчас на предприятии действуют цифровые продукты: «ЭКОНС», «Цифровизация процессов», «Технологическое моделирование», «Система улучшенного управления технологическим процессом» (СУУТП), «Предиктивная диагностика» и направление «Индустрия 4.0».

Цифровой инструмент «ЭКОНС» позволяет операторам на производстве вести технологический процесс с максимальной доступной экономической эффективностью и безопасностью. Система помогает анализировать ключевые производственные параметры и демонстрирует зависимость экономических показателей производства от выбранного технологического режима. Одними из первых данный цифровой продукт протестировали на производствах бутилового каучука и этилена. Уже в следующем году «ЭКОНС» будет внедрен на заводе пластиков, олигомеров и гликолей. Планируемый экономический эффект от применения «ЭКОНСа» в этом году составит порядка 41 млн рублей.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Поэтапно на «Нижнекамскнефтехиме» вводятся в действие и другие цифровые инструменты – «Технологическое моделирование», «Система улучшенного управления технологическим процессом» (СУУТП), «Предиктивная диагностика» и направление «Индустрия 4.0», в который входят беспроводные датчики, беспилотники, интеллектуальное видеонаблюдение и течеискатели. Их использование позволит предприятию сэкономить до конца 2026 года несколько миллиардов рублей.

В 2023 году специалисты продолжат реализацию цифровых инструментов, которые позволят улучшить рабочие процессы. К ним относятся: «Мобильные обходы», «Цифровые наряды-допуски», «Товарно-материальный баланс» и «Энергетический баланс». Так, с помощью мобильных обходов фиксируются всевозможные дефекты технологического оборудования. Благодаря цифровому инструменту линейные обходы теперь проходят при помощи мобильных устройств, которые выполнены в специальном взрывозащищённом корпусе. Обходчик считывает NFC-метки, расположенные на технологическом оборудовании по маршруту движения. Информация записывается и направляется в базу данных начальнику смены, который аккумулирует ее и направляет дальше для принятия решения. Экономический эффект от внедрения мобильных обходов в этом году составит 58 млн рублей.

«Предиктивная диагностика» – еще один новый функционал. Он необходим для отслеживания состояния основного оборудования, выявления неисправностей на ранних стадиях, а также прогнозирования развития неисправностей на основании анализа текущих данных, получаемых в режиме реального времени.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ирина Кнырь, руководитель Цифрового офиса «Нижнекамскнефтехима»:

«Уверена, что НКНХ сможет стать цифровым и эффективным предприятием. Здесь будут внедряться не только лучшие практики СИБУРа, но и все новшества. Благодаря вовлеченности руководителей и технологического персонала предприятий в тесном взаимодействии с командой внедрения мы уже получаем достойные результаты».

Цифровые технологии облегчают труд, снижают человеческий фактор в принятии решений, делают прозрачными процессы, позволяют проводить разносторонний анализ, моделирование, работать на опережение и фокусироваться на главном – безопасности, технологической и экономической эффективности.